Leipzig: Moriba zum Medizincheck

Ilaix Moriba dürfte in Kürze seinen Kontrakt bei RB Leipzig unterschreiben. Wie ‚Sky‘ mit einem Video belegt, befindet sich der Mittelfeldspieler des FC Barcelona auf dem Weg zum Medizincheck beim Bundesligisten.

Der 18-Jährige soll bei den Sachsen einen Vertrag bis 2026 erhalten. Dem Vernehmen nach fließen 15 bis 20 Millionen Euro in die Kasse der Katalanen.

