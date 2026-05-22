Menü Suche
Kommentar
Offiziell Bundesliga

Bundesliga-Flirt Schwarz kehrt zurück

von Dominik Sandler
3 min.
Sandro Schwarz am Spielfeldrand @Maxppp

Der Trainer für die kommende Saison wird bei Borussia Mönchengladbach nicht Sandro Schwarz heißen. Der 47-Jährige schließt sich stattdessen Dinamo Moskau an. Das russische Team hatte der gebürtige Mainzer bereits zwischen 2020 und 2022 trainiert.

Unter der Anzeige geht's weiter

Schwarz hat einen bis 2029 datierten Vertrag unterschrieben. Er wurde unter anderem bei Borussia Mönchengladbach als potenzieller Nachfolger von Eugen Polanski gehandelt. Die Fohlen gehen allerdings leer aus.

veröffentlicht am - Aktualisiert am
Alle Kommentare anzeigen
Unter der Anzeige geht's weiter

Weitere Infos

Premier League
Bundesliga
M'gladbach
Dinamo Moskau
Sandro Schwarz

Weitere Infos

Premier League Premier League
Bundesliga Bundesliga
M'gladbach Logo Borussia VfL Mönchengladbach
Dinamo Moskau Logo Dynamo Moskau
Sandro Schwarz Sandro Schwarz
Unter der Anzeige geht's weiter

Empfohlene Artikel

alles zeigen

Videos & Highlights

Meistgelesen

Erkunden

Teilen
Top-Kommentare
Spielstatistiken vergleichen
Teilen
In die Zwischenablage kopiert