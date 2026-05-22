Bundesliga-Flirt Schwarz kehrt zurück

Der Trainer für die kommende Saison wird bei Borussia Mönchengladbach nicht Sandro Schwarz heißen. Der 47-Jährige schließt sich stattdessen Dinamo Moskau an. Das russische Team hatte der gebürtige Mainzer bereits zwischen 2020 und 2022 trainiert.

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Schwarz hat einen bis 2029 datierten Vertrag unterschrieben. Er wurde unter anderem bei Borussia Mönchengladbach als potenzieller Nachfolger von Eugen Polanski gehandelt. Die Fohlen gehen allerdings leer aus.