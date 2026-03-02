BVB: Brisante Vorwürfe um Ricken

Die Themen Arbeitsteilung und Führungsqualität stehen bei Borussia Dortmund offenbar intern zur Diskussion. Wie die ‚Bild‘ berichtet, „hirnen die Verantwortlichen seit einiger Zeit über diese und ähnliche“ Aspekte. Im Fokus steht dabei auch das Handeln von Sportgeschäftsführer Lars Ricken.

Hintergrund: Nach der schwierigen Woche mit dem blamablen Champions League-Aus gegen Atalanta Bergamo (1:4) und der Bundesliga-Niederlage gegen den FC Bayern (2:3) musste sich vorrangig Sportdirektor Sebastian Kehl den kritischen Fragen stellen. Laut der ‚Bild‘ tuschelt man zudem, dass sich Cheftrainer Niko Kovac weiterhin am liebsten mit Ricken-Vorgänger Hans-Joachim Watzke austauscht. Daher steht dem Boulevardblatt zufolge trotz des zweiten Platzes in der Liga „(mal wieder) alles beim BVB auf dem Prüfstand“.