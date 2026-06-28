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Perisic träumt von spektakulärer Rückkehr

von Daniel del Federico - Quelle: Sportitalia
1 min.
Anders als sein Trikot gar nicht kleinkariert: Ivan Perisic @Maxppp

Ivan Perisic trauert seiner im Januar verpassten Rückkehr zu Inter Mailand hinterher. Nach der Partie gegen Ghana (2:1) zeigte sich der 37-jährige Kroate in einem Interview mit ‚Sportitalia‘ dennoch hoffnungsvoll, ein zweites Mal bei den Nerazzurri anzuheuern: „Ich stand im Januar kurz vor einem Wechsel zu Inter, aber PSV ließ mich nicht gehen. Eine Rückkehr? Das liegt am Präsidenten und am Trainer. Sie wissen, wo sie mich finden.“

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Mit Perisic hatte Inter im Winter eine grundsätzliche Einigung erzielt, um den damals verletzten Denzel Dumfries (30) zu ersetzen. Da sich die PSV Eindhoven jedoch querstellte, kam ein Transfer nicht zustande. Das aktuelle Arbeitspapier des Außenbahnspielers läuft noch bis 2027.

veröffentlicht am - Aktualisiert am
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