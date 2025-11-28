Die meisten Spiele seiner Karriere bestritt Raphaël Guerreiro als Linksverteidiger. Doch auf dieser Position sieht Trainer Vincent Kompany den 31-Jährigen fast überhaupt nicht mehr. Denn obwohl dem FC Bayern der gesetzte Alphonso Davies (25) seit Monaten fehlt, kommt Guerreiro nur selten zum Zug.

Aufgrund der körperlichen Nachteile des schmächtigen Portugiesen vertraut Kompany – insbesondere gegen stärkere Gegner – hinten links lieber den Rechtsfüßen Konrad Laimer und Josip Stanisic. Mehr noch: Auch der ungelernte Tom Bischof (20) lief Guerreiro zuletzt den Rang ab.

Guerreiro auch als Zehner nicht mehr oft gefragt

Zu seinem Glück ist Guerreiro „ein richtig starker Fußballer“, wie es Bayerns Sportdirektor Christoph Freund ausdrückt. Das ermöglicht es dem Linksfuß, auch im Mittelfeld unterwegs zu sein. Insbesondere als Zehner setzte Kompany ihn schon häufiger ein – zuletzt rutschte Guerreiro aber auch dort im internen Ranking ab.

Als Serge Gnabry etwa gegen Borussia Dortmund (2:1) auf dieser Position fehlte, wurde Harry Kane (32) einen Posten nach hinten beordert. Nicolas Jackson (24) rutschte ins Team, während Guerreiro gegen seinen Ex-Klub komplett draußen blieb. Auch beim jüngsten 6:2 gegen den SC Freiburg mischte Guerreiro gar nicht mit, dafür brillierte in Gnabrys Abwesenheit Lennart Karl (17).

Guerreiros Perspektive immer schlechter

Bei der 1:3-Niederlage gegen Arsenal am Mittwoch kam Guerreiro zwar zumindest für die Schlussphase rein, doch ist mittlerweile klar: Wenn zur Rückrunde Davies und Jamal Musiala wieder voll belastbar sind, werden Guerreiros Einsatzzeiten noch geringer. Wahrscheinlich ist er dann sowohl hinten links als auch auf der Zehn nur noch vierte bis fünfte Wahl.

Gerüchte um einen Winterabgang von Guerreiro kursierten bereits, allen voran Juventus Turin ist interessiert. Wahrscheinlicher ist dennoch, dass der Europameister von 2016 sein drittes Jahr in München komplettiert. Danach dürfte aber Schluss sein. Guerreiros Vertrag läuft aus, eine Verlängerung ist angesichts seines schwindenden Werts fürs Team gerade nicht das realistischste Szenario. Freund kündigte vor einem Monat an: „Wir werden in den nächsten Wochen und Monaten in Ruhe mit ihm sprechen.“