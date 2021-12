Vertragsauflösung: Inter und Eriksen einigen sich

Die Wege von Christian Eriksen und Inter Mailand könnten sich wohl schon in den kommenden Stunden trennen. Wie italienische Medien übereinstimmend berichten, kam es am heutigen Donnerstag zu einem Treffen des Spielers sowie seines Beraters Martin Schoots mit der Vereinsführung der Nerazzurri. Dabei soll die Vertragsauflösung unter Dach und Fach gebracht worden sein.

In Folge seines Herzstillstands im vergangenen Sommer wurde Eriksen ein Defibrillator implantiert. Damit ist ihm aber in Italien die Ausübung von Profisport untersagt. Ans Aufhören denkt der 29-Jährige aber noch nicht. Als neue Arbeitgeber werden Odense BK, bei dem sich der Spielmacher in den vergangenen Wochen fit gehalten hat, sowie namentlich nicht genannte englische Erstligisten gehandelt.