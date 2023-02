Barça: Xavi über Sommer-Transfers

Der FC Barcelona könnte im Sommer auf dem Transfermarkt zuschlagen. Nach der gestrigen Europa League-Partie gegen Manchester United (1:2) erklärte Barça-Coach Xavi: „Wir werden sehen, was wir im Sommer auf dem Transfermarkt tun können, wenn wir genug Spielraum im Hinblick auf das Financial Fair Play haben.“

Am gestrigen Donnerstag berichtete die ‚as‘, dass die Katalanen Interesse an Takefusa Kubo (21) von Real Sociedad zeigen. Im Vertrag des japanischen Offensivspielers ist eine Ausstiegsklausel in Höhe von 60 Millionen Euro verankert. Es bleibt abzuwarten, ob die finanziell angeschlagenen Blaugrana eine derart hohe Summe aufbringen können.

