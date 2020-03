Chelsea & Tottenham buhlen um Ramsdale

Aaron Ramsdale von AFC Bournemouth könnte im Sommer den nächsten Karrieresprung wagen. Wie die ‚Daily Mail‘ berichtet, bekunden der FC Chelsea und Tottenham Hotspur Interesse am 21-jährigen Schlussmann. Die Spurs sind demzufolge auf der Suche nach einem neuen Ersatztorhüter, da Michel Vorms (36) Vertrag am Saisonende ausläuft. Bei Chelseakönnte Ramsdale den unglücklichen Kepa Arrizabalaga ersetzen, der seit längerem mit einem Abschied aus London in Verbindung gebracht wird.

Der Engländer befindet sich in seiner ersten Premier League-Saison und konnte mit guten Leistungen auf sich aufmerksam machen. Im Oktober verlängerte Bournemouth den Vertrag des Stammtorhüters bis 2024. Die Cherries sind gewillt, Ramsdale zu halten. Für den Tabellen-18. der Premier League dürfte sich dieses Vorhaben bei einem möglichen Abstieg allerdings als schwierig erweisen.