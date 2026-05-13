Fix, heiß & knifflig: Der große Transfer-Stand beim FC Bayern

Schon fix

Bislang verzeichnet der Rekordmeister einen fixen Neuzugang: Noel Aseko (20) kehrt per Rückkaufklausel für 1,4 Millionen Euro von Hannover 96 zu seinem Ausbildungsklub zurück. Beim Zweitligisten ist der deutsche U21-Nationalspieler gesetzt (33 Pflichtspieleinsätze), doch damit geht nicht zwangsläufig ein Kaderplatz in München einher. Während er sich in der Vorbereitung Vincent Kompany zeigen darf, klopfen mit der AS Rom, Aston Villa und Brighton & Hove Albion bereits namhafte Abnehmer an. Ein direkter Weiterverkauf ist dem Vernehmen nach nicht ausgeschlossen.

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Heißes Thema

Die heißeste Spur führt derzeit auf die Insel zu Anthony Gordon. Der 25-Jährige ist der absolute Wunschkandidat für den linken Flügel und soll den Konkurrenzkampf mit Luis Díaz befeuern. Aufgrund seiner Vielseitigkeit könnte der englische Nationalspieler auch auf dem rechten Flügel oder als Mittelstürmer fungieren. Laut ‚Talksport‘ herrscht auf Spielerseite bereits Einigkeit über einen Wechsel im Sommer.

Ebenfalls im Fokus: Dusan Vlahovic. Der 26-Jährige ist ab Sommer ablösefrei und zögert bei Juventus Turin mit einer Vertragsverlängerung. Der ‚Corriere dello Sport‘ berichtete jüngst von einem Geheimtreffen zwischen den Bayern und dem Vater des Serben. Allerdings ist auch der FC Barcelona im Rennen um den Knipser gut positioniert.

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An der Säbener Straße wurde zudem Tornike Kvaratskhelia (16), der jüngere Bruder von PSG-Star Kvicha, bereits gesichtet. Sportdirektor Christoph Freund bestätigte das Probetraining des Georgiers bei der U17 und lobt das Potenzial des Youngsters:„ Er ist ein junger Bursche, hat Talent. Ob er so gut ist wie sein Bruder, der herausragend ist, ein Weltklasse-Spieler, das wäre jetzt zu viel des Guten zu sagen. Aber er ist ein talentierter junger Spieler und werden wir sehen, wie es da weitergeht.“

Knifflig

Obwohl Einigkeit mit Gordon herrscht, steht die Übereinkunft mit seinem Klub noch aus. Dem Vernehmen nach fordert Newcastle United für den Flügelflitzer rund 90 Millionen Euro, was nicht den Vorstellungen des deutschen Rekordmeisters entspricht. Zwar laufen die Verhandlungen zwischen den Vereinen, eine zeitnahe Lösung ist jedoch noch nicht in Sicht.

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Die Personalie Kennet Eichhorn spaltet derweil die Führungsetage. Sportvorstand Max Eberl ist ein großer Befürworter des 16-Jährigen, bei Uli Hoeneß und Karl-Heinz Rummenigge regt sich noch Widerstand gegen eine Verpflichtung des Hertha-Talents. Der Mittelfeldspieler wäre dank einer Ausstiegsklausel für zwölf Millionen Euro zu haben.

Das Interesse der Bayern an Givairo Read ist schon länger bekannt. Der 19-Jährige erlebt bei Feyenoord jedoch eine verletzungsgeplagte Saison (19 Einsätze). Der Rechtsverteidiger heizte die Gerüchte zuletzt selbst an, indem er erklärte, dass „vielleicht in diesem Sommer ein Wechsel ansteht“. Die Bayern sollen weiterhin bereit sein, bis zu 30 Millionen Euro für den jungen Niederländer zu bezahlen.

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Auf der Long List

Abwehr: Tino Livramento (23/Newcastle United), Lewis Hall (21/Newcastle United), Tomás Araújo (23/Benfica Lissabon)

Mittelfeld/Flügel: Mika Godts (20/Ajax Amsterdam), Yan Diomande (19/RB Leipzig), Oskar Pietuszewski (17/FC Porto), Rayane Messi (18/Neom SC)

Angriff: Charles De Ketelaere (25/Atalanta Bergamo), William Osula (22/Newcastle United), Brian Brobbey (24/AFC Sunderland)

Weitere Transferpläne