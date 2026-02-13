Menü Suche
Brentford verlängert mit Top-Torjäger Thiago

von Dominik Sandler - Quelle: brentfordfc.com
Igor Thiago ist eine Bee @Maxppp

Dem FC Brentford ist bei Igor Thiago ein echter Coup gelungen. Die Bees verlängern den Vertrag des 24-Jährigen bis 2031. Sein bisheriges Arbeitspapier wäre 2029 ausgelaufen. Die Verlängerung, verbunden mit einer Gehaltserhöhung, ist die Belohnung für die starken Leistungen des Brasilianers.

Brentford FC
We are delighted to confirm that top scorer Igor Thiago has put pen to paper on a new five-and-a-half year contract, with the club option of a further year ✍️
Nach 28 Spieltagen steht Thiago bei 17 Toren und einer Vorlage und ist hinter Erling Haaland (25) der beste Torjäger der Premier League. Unter anderem hat er bereits den FC Liverpool auf sich aufmerksam gemacht. Brentford fordert knapp 80 Millionen Euro für den Torgaranten.

