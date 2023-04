Kamada: Absage an BVB – Favorit aus La Liga

In der Bundesliga wird Daichi Kamada aller Voraussicht nach nicht bleiben. Der offensive Mittelfeldspieler möchte im Sommer in eine andere Liga wechseln. Kamada hat Borussia Dortmund aus diesem Grund abgesagt, das berichtet die ‚Bild‘. Dabei konnte sich das Angebot des BVB durchaus sehen lassen. Die Schwarz-Gelben stellten einen Fünfjahresvertrag mit einem Gehalt in Höhe von sechs Millionen Euro pro Jahr in Aussicht.

Dem Boulevard-Blatt zufolge hat mittlerweile Atlético Madrid die besten Karten auf den Zuschlag. Die Rojiblancos sind stark an Kamada interessiert. Aber auch Manchester United, der FC Chelsea und der FC Barcelona haben ihren Hut in den Ring geworfen.

Der 26-jährige Kamada war vor knapp sechs Jahren von Sagan Tosu nach Frankfurt gewechselt. Die Ablöse betrug damals 1,6 Millionen Euro. Dennoch schmerzt die Eintracht der ablösefreie Abgang zum Saisonende. Denn Kamadas Marktwert ist in den vergangenen Jahren stark angestiegen.