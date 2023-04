Transfer-Rückpass: 18 Klubs, 18 News

FC Bayern

An der Säbener Straße drehte sich dieser Woche alles um Sadio Mané. Nach dem Prügel-Eklat im Anschluss an das Spiel gegen Manchester City wurde der Senegalese vorerst suspendiert. Darüber hinaus wurde der 31-Jährige zu einer Geldstrafe im mittleren sechsstelligen Bereich verdonnert. Laut ‚Bild‘ könnte es im Sommer sogar zur endgültigen Trennung kommen.

Borussia Dortmund

Der BVB kann langfristig mit Julian Brandt planen. Die Schwarz-Gelben verlängerten mit dem 26-jährigen Mittelfeldspieler vorzeitig bis 2026. Auch Ersatzkeeper Marcel Lotka erhielt einen neuen Vertrag, der 21-Jährige unterschrieb bis 2025.

Union Berlin

Die Eisernen haben ausnahmsweise mal keinen ablösefreien Stürmer im Visier. Einem Bericht des englischen ‚90min.com‘ zufolge hat Union Folarin Balogun (21) vom FC Arsenal im Blick. Als Ablöse für den aktuell an Stade Reims verliehenen Angreifer stehen 30 Millionen Euro im Raum.

RB Leipzig

Die Sachsen müssen im Sommer womöglich den Abgang mehrerer Stammspieler verkraften. Der ‚Sport Bild‘ zufolge kokettieren Dani Olmo (24) und Josko Gvardiol (21) mit einem Abschied nach der Saison. Darüber hinaus denkt laut der ‚Bild‘ auch André Silva (27) an einen Vereinswechsel.

SC Freiburg

Bei den Breisgauern war es in dieser Woche recht ruhig. Der SC hat zwar Niclas Füllkrug als Nachfolger für Nils Petersen (34) im Blick. Doch wie die ‚Sport Bild‘ berichtet, ist der 30-jährige Angreifer von Werder Bremen wenig angetan von der Idee, nach Freiburg zu wechseln.

Bayer Leverkusen

Der Abschied von Moussa Diaby (23) nach dieser Saison wird immer wahrscheinlicher. Nach FT-Infos hat Paris St. Germain die Gespräche mit dem Flügelspieler aufgenommen. Auch Vereine aus Italien beschäftigen sich nach Informationen dieser Redaktion mit dem Franzosen. Darüber hinaus berichteten englische Medien diese Woche vom Interesse des FC Arsenal sowie Newcastle United.

Eintracht Frankfurt

Die Adler haben nun Gewissheit: Daichi Kamada (26) wird die Eintracht mit Vertragsablauf im Sommer verlassen. Das gab der Bundesligist offiziell bekannt. Gleichzeitig verdichten sich die Anzeichen, dass Kamada durch Omar Marmoush ersetzt wird. Auch die Wölfe gaben diese Woche bekannt, dass der 24-Jährige seinen Vertrag auslaufen lässt.

Mainz 05

Karim Onisiwo will am Bruchweg bleiben. Der 31-jährige Angreifer sagte gegenüber der Bild: „Die Gespräche sind in vollem Gange und ich bin zuversichtlich, dass sie schon bald ein Ende finden werden. Für mich persönlich ist klar, dass ich sehr gerne weiter in Mainz bleiben will.“ Der aktuelle Vertrag des Österreichers läuft 2024 aus.

VfL Wolfsburg

Neben Omar Marmoush (siehe Frankfurt) gaben die Wölfe diese Woche auch den Abschied von Kapitän Josuha Guilavogui bekannt. Der 32-jährige Franzose wird seinen Vertrag nicht mehr verlängern. Noch verhandelt der VfL über einen möglichen Anschlussvertrag nach dem Karriereende.

Borussia M’gladbach

Drei Abgänge sind bei den Fohlen in dieser Woche fix geworden: Die auslaufenden Verträge von Kapitän Lars Stindl (34), Marcus Thuram (25) und Ramy Bensebaini (27) werden nicht verlängert. Erstgenannten zieht es womöglich zu seinem Heimatverein Karlsruher SC während Letzterer nach FT-Informationen vor dem Wechsel zu Borussia Dortmund steht. Thurams Zukunft ist offen.

Werder Bremen

Niclas Füllkrug (30) hat sich im Gespräch mit der ‚DeichStube‘ zu den Transfergerüchten um seine Person geäußert: „Ich weiß, dass das normal ist und dazugehört, mag es aber trotzdem nicht. Letztlich ist es doch so: Am Ende wird Werder die Richtung vorgeben.“ Er wolle sich erst nach der Saison mit der Thematik befassen: „Man wird doch jetzt sowieso noch keine Antwort darauf geben können.“

1. FC Köln

Die Kölner setzen auf die Jugend. Nachwuchsspieler Elias Bakatukanda (19) unterschreibt einen bis 2026 datierten Profivertrag. Der Innenverteidiger erklärt: „Der FC ist mein Heimatverein – und ich bin stolz darauf, seit der U8 das Trikot meiner Stadt zu tragen.“

FC Augsburg

Stress um Ricardo Pepi (20). Der Augsburger Rekordtransfer verkündete am Wochenende, dass er keine Lust darauf hat, nach absolvierter Leihe beim FC Groningen nach Augsburg zurückzukehren. Geschäftsführer Stefan Reuter hält gegenüber ‚Sky‘ dagegen: „Die Faktenlage ist klar und es gibt bisher keinerlei Anfragen, geschweige denn Angebote für ihn. Ein Verkauf ist für uns daher aktuell kein Thema.“

TSG Hoffenheim

Der nächste Leihspieler, der kein Interesse an einer Rückkehr hat: Stefan Posch (25), aktuell von der TSG Hoffenheim an den FC Bologna verliehen, erklärt im ‚kicker‘, dass er „eher bei Bologna bleiben werde. Es finden noch Gespräche statt, aber es geht eher in diese Richtung.“

VfL Bochum

Für den Aufsteiger geht es dieser Tage um nichts anderes als den Klassenerhalt. Beim Duell mit Union Berlin am Sonntag (17:30 Uhr) müssen die Bochumer aber ausgerechnet auf den gesperrten Kapitän Anthony Losilla (37) verzichten. Im Gespräch mit der ‚RevierSport‘ spricht der Mittelfeldspieler seinen Kollegen aber Mut zu: „Wir haben oft bewiesen, dass wir gegen solche Gegner bestehen können und dass wir uns da manchmal wohler fühlen.“

VfB Stuttgart

Für die größte Schlagzeile beim VfB sorgt diese Woche ein Ex-Stuttgarter. Sven Mislintat (50), ehemaliger Sportdirektor des Bundesligisten, ist der neue Technische Direktor von Ajax Amsterdam.

Hertha BSC

Im Winter standen die Berliner kurz vor der Verpflichtung von Kerem Demirbay von Bayer Leverkusen. Dass der Hauptstadt-Klub im Sommer einen erfolgreicheren Anlauf probiert, ist aber unwahrscheinlich. Laut ‚Sky‘ hat Newcastle United Interesse an Demirbay – wohl übermächtige Konkurrenz.

Schalke 04

Die Schalker wollen ihre Sportliche Führungsetage um einen Direktor Lizenz erweitern. Laut ‚Sport Bild‘ im Gespräch: Marcus Mann (39/Hannover 96), Carsten Wehlmann (50/SV Darmstadt) und Benjamin Schmedes (38/Vitesse Arnheim).