Neuer Klub für Ex-Dortmunder Hazard

Thorgan Hazard schließt sich im Sommer Ex-Klub RC Lens an. Wie die belgische Zeitung ‚La Dernière Heure‘ berichtet, verlässt der 33-jährige Belgier den RSC Anderlecht in Richtung des französischen Erstligisten. Der einstige Flügelspieler von Borussia Dortmund kehrt somit zu seinem Jugendklub zurück.

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Im Alter von 18 Jahren zog es Hazard von Ausbildungsklub Lens zum FC Chelsea, ehe der Rechtsfuß bei Borussia Mönchengladbach in der Bundesliga anheuerte. Dort fasste er schnell Fuß und entwickelte sich zum Leistungsträger. Selbiges galt nicht für seine Zeit in Dortmund, wo nach drei Jahren inklusive halbjähriger Leihe zur PSV Eindhoven Schluss war. Nach zwei Jahren in Anderlecht zieht es den Offensivspieler nun zurück in seine Wahlheimat. Beim RSC – für den der 47-fache Nationalspieler in 92 Pflichtspielen auf 42 Torbeteiligungen kommt – läuft sein Arbeitspapier nach Saisonende aus.