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Offiziell Bundesliga

Neuer Klub für Ex-Schalker Pöpperl

von Dominik Sandler - Quelle: rot-weiss-essen.de
1 min.
Paul Pöpperl im Einsatz für Schalke 04 @Maxppp

Die Suche nach einem neuen Klub ist für Paul Pöpperl beendet. Der 23-Jährige hat bei Rot-Weiss Essen einen Vertrag unterschrieben. Da das Arbeitspapier beim FC Schalke im Sommer ausgelaufen war, kommt Pöpperl ablösefrei.

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In der vergangenen Spielzeit hatte der defensive Mittelfeldspieler drei Partien für Königsblau in der 2. Bundesliga absolviert, seit Mitte Februar fehlte er dann mit einem Kreuzbandriss. Auch andere Klubs aus der zweiten und dritten Liga waren an Pöpperl interessiert, RWE erhält den Zuschlag.

veröffentlicht am - Aktualisiert am
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