Neuer Klub für Ex-Schalker Pöpperl

Die Suche nach einem neuen Klub ist für Paul Pöpperl beendet. Der 23-Jährige hat bei Rot-Weiss Essen einen Vertrag unterschrieben. Da das Arbeitspapier beim FC Schalke im Sommer ausgelaufen war, kommt Pöpperl ablösefrei.

Unter der Anzeige geht's weiter

𝐑𝐖𝐄 𝐧𝐢𝐦𝐦𝐭 𝐏𝐚𝐮𝐥 𝐏ö𝐩𝐩𝐞𝐫𝐥 𝐮𝐧𝐭𝐞𝐫 𝐕𝐞𝐫𝐭𝐫𝐚𝐠 ✅ Der zentrale Mittelfeldspieler, der seit dem Sommer vereinslos war, hat bei RWE ein Vertrag unterschrieben. Unter der Anzeige geht's weiter October 20, 2026

Unter der Anzeige geht's weiter

In der vergangenen Spielzeit hatte der defensive Mittelfeldspieler drei Partien für Königsblau in der 2. Bundesliga absolviert, seit Mitte Februar fehlte er dann mit einem Kreuzbandriss. Auch andere Klubs aus der zweiten und dritten Liga waren an Pöpperl interessiert, RWE erhält den Zuschlag.