BVB zeigt Grusel-Kick | Horror-Note für Guirassy

Borussia Dortmund muss Mitte Februar in den Playoffs der Champions League ran. Zum Abschluss der Ligaphase gab es am Mittwochabend ein 0:2 gegen Inter Mailand. FT verteilt schwache Noten an die BVB-Stars.
Der Spitzenreiter der Serie A zu Gast beim Zweiten der Bundesliga: Wer sich hier ein fußballerisches Schmankerl versprach, wurde bitter enttäuscht. In einer ereignisarmen ersten Hälfte vergab der unglückliche Serhou Guirassy die erste Großchance des BVB kläglich (11.). Inter tat sich insgesamt leichter, in Richtung gegnerischer Strafraum zu kombinieren, wurde dort angekommen aber lange nicht so richtig gefährlich.
Bei beiden Teams stimmte über weite Strecken weder die Präzision im Spiel mit Ball als auch die Intensität im Pressing. Zu glänzen fiel da schwer. Immerhin: Der Dortmunder Königsklassen-Debütant Filippo Mane lieferte ein ordentliches Spiel. Die späten Tore zum Sieg der Italiener erzielten Federico Di Marco per direktem Freistoß (81.) und Andy Diouf (90.+4).
Torfolge
0:1 Di Marco (81.): Einen Strafraum von der Strafraumgrenze streichelt der Linksverteidiger über die Mauer ins Netz.
0:2 Diouf (90.+4): Adeyemi verliert den Ball im Aufbau und macht keine Anstalten nachzusetzen. Der eingewechselte Diouf behauptet den Ball im Strafraum und trifft dann glücklich per abgefälschtem Schuss.
Die Noten für den BVB
Eingewechselt:
68‘ Karim Adeyemi für Guirassy
82‘ Carney Chukwuemeka für Silva
82‘ Julian Brandt für Bensebaini
88‘ Yan Couto für Mane
