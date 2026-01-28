BVB zeigt Grusel-Kick | Horror-Note für Guirassy

Der Spitzenreiter der Serie A zu Gast beim Zweiten der Bundesliga: Wer sich hier ein fußballerisches Schmankerl versprach, wurde bitter enttäuscht. In einer ereignisarmen ersten Hälfte vergab der unglückliche Serhou Guirassy die erste Großchance des BVB kläglich (11.). Inter tat sich insgesamt leichter, in Richtung gegnerischer Strafraum zu kombinieren, wurde dort angekommen aber lange nicht so richtig gefährlich.

Unter der Anzeige geht's weiter

Bei beiden Teams stimmte über weite Strecken weder die Präzision im Spiel mit Ball als auch die Intensität im Pressing. Zu glänzen fiel da schwer. Immerhin: Der Dortmunder Königsklassen-Debütant Filippo Mane lieferte ein ordentliches Spiel. Die späten Tore zum Sieg der Italiener erzielten Federico Di Marco per direktem Freistoß (81.) und Andy Diouf (90.+4).

Zur Tabelle der Champions League

Unter der Anzeige geht's weiter

Torfolge

0:1 Di Marco (81.): Einen Strafraum von der Strafraumgrenze streichelt der Linksverteidiger über die Mauer ins Netz.

0:2 Diouf (90.+4): Adeyemi verliert den Ball im Aufbau und macht keine Anstalten nachzusetzen. Der eingewechselte Diouf behauptet den Ball im Strafraum und trifft dann glücklich per abgefälschtem Schuss.

Unter der Anzeige geht's weiter

Die Noten für den BVB

Eingewechselt:

68‘ Karim Adeyemi für Guirassy

82‘ Carney Chukwuemeka für Silva

82‘ Julian Brandt für Bensebaini

88‘ Yan Couto für Mane