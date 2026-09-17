Zu gute Leistungen: Schalke hat ein Abwehrproblem

Der FC Schalke 04 ist wieder da. Nach drei langen Jahren in der zweiten Liga ging der Saisonauftakt zwar mit 0:3 gegen den FC Augsburg verloren, es folgten jedoch eine extreme Willensleistung beim überraschenden Punktgewinn gegen Bayern München (0:0) und ein souveränes 3:1 gegen Union Berlin. Grundlage des Erfolgs ist die starke Defensive.

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Sportlich mehr als erfreulich und sehr wichtig für die erste Saison nach dem Aufstieg, finanziell dürfte die aktuelle Lage den Knappen jedoch Sorgen bereiten. Grund dafür ist laut ‚Bild‘ Eigengewächs Mertcan Ayhan (20), der in der vergangenen Spielzeit einer der absoluten Senkrechtstarter war. In der aktuellen Saison ist der gebürtige Gelsenkirchener jedoch komplett außen vor, kam bisher in der Liga nur zu zwei Kurzeinsätzen.

Intern nur noch Nummer fünf

Im internen Innenverteidiger-Ranking ist der Youngster hinter den erfahrenen Timo Becker (29), Nikola Katic (29) und Hasan Kurucay (29) sowie Neuzugang Maximilian Wöber (28), der immer mehr in die Startelf drängt und gegen Augsburg als Einwechselspieler traf, nur noch die Nummer fünf.

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Finanziell ist Ayhan für die klammen Schalker jedoch eigentlich extrem wichtig. Im Sommer verlängerte der türkische U21-Nationalspieler seinen Vertrag bei den Knappen trotz einiger Interessenten ohne Ausstiegsklausel bis 2030. Doch eigentlich geht aufgrund des großen Potenzials des Verteidigers niemand im Klub davon aus, dass der Kontrakt auch erfüllt wird.

Vielmehr schielen die Klubbosse laut ‚Bild‘ bereits auf den Sommer 2027 und träumen von einer hohen Ablöse, die Ayhan dann generieren soll. Doch aktuell bekommt das Talent kaum Spielzeit, um sich weiterzuentwickeln und zu präsentieren. Trainer Miron Muslic muss sich wohl etwas einfallen lassen.