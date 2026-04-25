Profil bekannt: Sechs Trainer-Kandidaten bei Real

Spätestens das Aus gegen den FC Bayern in der Champions League hat wohl auch das Aus von Álvaro Arbeloa als Trainer bei Real Madrid besiegelt. Jüngst wurde bekannt, dass Präsident Florentino Pérez eine Trennung von Arbeloa anstrebt – spätestens nach der Saison.

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Die ‚as‘ berichtet jetzt, was sich Real von einem möglichen Nachfolger erhofft. Es soll ein Trainer werden, der die Madrilenen kennt und um den Zauber des Klubs weiß. Kurios: Xabi Alonso und Arbeloa, die beiden Trainer in der laufenden Saison, erfüllen genau jene Ansprüche, wurden den Anforderungen der Madrilenen aber offensichtlich nicht gerecht.

Pochettino der Favorit?

Gerüchte um zahlreiche Nachfolger ranken sich seit Wochen. Während die Spuren zu Jürgen Klopp und Zinédine Zidane wohl kalt sind, haben die Königlichen dem Vernehmen nach gleich sechs andere Kandidaten auf dem Schirm. Dabei handelt es sich um Mauricio Pochettino (USA), Massimiliano Allegri (AC Mailand), José Mourinho (Benfica Lissabon), Julian Nagelsmann (Deutschland), Didier Deschamps (Frankreich) und Sebastian Hoeneß (VfB Stuttgart).

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Pochettino könnte dabei die besten Karten haben. ‚Cope‘-Journalist Miguel Ángel Díaz etwa habe „das Gefühl, dass Mauricio Pochettino der nächste Trainer von Real Madrid wird“. Ob der Argentinier den Posten als Nationaltrainer der USA nach der Weltmeisterschaft aufgibt, ist aber noch nicht überliefert.