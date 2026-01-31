HSV: Die Details zum Kabar-Transfer

Borussia Dortmund wird auch nach dem Verkauf von Almugera Kabar an den Hamburger SV die Hand auf dem Talent haben. Nach Informationen der ‚Bild‘ hat sich der BVB eine Rückkaufklausel für den 19-Jährigen gesichert. Der deutsche U19-Nationalspieler wird sich den Rothosen zunächst auf Leihbasis bis Saisonende anschließen, ehe der HSV im Sommer dank einer Kaufoption die Möglichkeit einer festen Verpflichtung besitzt.

Kabar war 2019 in die Jugend der Schwarz-Gelben gewechselt und absolvierte auch schon fünf Pflichtspiele für die Profis. Beim HSV soll er den Konkurrenzkampf mit Miro Muheim (27) auf der Linksverteidiger-Position beleben. Im Werben um den Linksfuß setzte sich der Bundesliga-Aufsteiger unter anderem gegen Brentford, RB Salzburg, den VfL Wolfsburg, Hertha BSC und Preußen Münster durch.