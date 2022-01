Guardiola der 21. Corona-Fall bei ManCity

Manchester City muss vorerst auf Cheftrainer Pep Guardiola verzichten. Wie der Premier League-Klub verkündet, ergab ein Test am Dienstag, dass sich der 50-Jährige mit dem Coronavirus infiziert hat. Er wird den Skyblues damit mindestens beim morgigen FA Cup-Spiel gegen Swindon Town (21 Uhr) fehlen. Auch Guardiolas Assistent Juanma Lillo wurde positiv getestet.

Das Duo erhöht damit die Anzahl an ManCity-Personal, das sich zurzeit in Quarantäne befindet, auf 21. Dabei handelt es sich um 14 Staff-Mitglieder und sieben Spieler. Das Erbitten von Spielabsagen ist für den Klub derzeit kein Thema.

Pep Guardiola will miss tomorrow evening’s FA Cup trip to Swindon Town after testing positive for Covid-19.



