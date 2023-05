BVB-Abgang: Der Favorit bei Dahoud

Nach dessen absolvierten Medizincheck in England kristallisiert sich ein Favorit im Rennen um Mahmoud Dahoud heraus. Laut Fabrizio Romano darf sich Brighton & Hove Albion die größten Hoffnungen auf den Zuschlag beim 27-Jährigen von Borussia Dortmund machen. Die Seagulls belegen vom interessierten Trio, das von Newcastle United und Leicester City ergänzt wird, den höchsten Tabellenplatz. Als Siebtplatzierter konkurriert Brighton noch um die Europapokalplätze.

Unter der Anzeige geht's weiter

Am heutigen Freitag hatte ‚Sport1‘ berichtet, dass Dahoud am Montag in London weilte und bereits die medizinischen Untersuchungen für einen Wechsel nach England absolviert hat. Unklar war allerdings noch, bei wem der BVB-Profi unterschreiben wird. Jetzt steht die Einigung mit Brighton unmittelbar bevor. In Dortmund läuft Dahouds Vertrag nach sechs gemeinsamen Jahren aus. Eine Ablöse wird dementsprechend nicht fällig.

Lese-Tipp

Medizincheck absolviert: Dahoud findet neuen Verein