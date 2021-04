Atlético: Suárez fällt aus

Atlético Madrid muss im Rennen um die spanische Meisterschaft vorläufig auf Luis Suárez verzichten. Wie der spanische Tabellenführer offiziell bekanntgibt, fällt der 34-Jährige aufgrund einer im Training erlittenen Muskelverletzung vorerst aus. Laut der spanischen Sportzeitung ,as‘ beträgt die Ausfallzeit mindestens drei Wochen.

Suárez erzielte in dieser Saison 19 Tore in 26 Spielen in der spanischen La Liga. Mit Atlético steht der Stürmer zur Zeit auf dem ersten Tabellenplatz, nur ein Punkt vor seinem Ex-Verein FC Barcelona. Ob der Stürmer für das direkte Duell am 9. Mai wieder einsatzbereit ist, bleibt abzuwarten.