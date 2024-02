Bayern-Entscheidung: Guirassy soll im Sommer kommen

Bayern München plant offenbar einen echten Transfer-Hammer im Sommer. Nach Informationen der ‚Sport Bild‘ haben sich die Verantwortlichen des Rekordmeisters zu einer Verpflichtung von Serhou Guirassy (27) entschlossen. Das wurde offenbar auch schon dem VfB Stuttgart kommuniziert.

Man wolle sich die Chance nicht entgehen lassen, den zweitbesten Torschützen der laufenden Bundesliga-Saison (17 Treffer) für gerade einmal 20 Millionen Euro zu kaufen. Diese Summe ist per Ausstiegsklausel in Guirassys Vertrag festgeschrieben und gibt nicht annähernd den Marktwert des Torjägers wieder. Eine große Chance für interessierte Klubs – Bayern sieht das scheinbar nicht anders.

Dass ein Wechsel an die Säbener Straße zustande kommt, ist aber nicht in Stein gemeißelt, schließlich muss Guirassy seine Zustimmung geben. Das allerdings ist offen, denn der Guineer müsste sich im Bayern-Sturm mit Weltklasse-Torjäger Harry Kane (30) messen und sich hinter dem Engländer anstellen. Ob das in seinem Sinne wäre? Zumindest fraglich.