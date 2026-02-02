Becker-Backup: Schalke arbeitet am nächsten Zugang

Der FC Schalke 04 hat wohl noch nicht genug. Nach den Transfers von Edin Dzeko, Dejan Ljubicic und Kevin Müller sowie der sich anbahnenden Verpflichtung von Adil Aouchiche könnte ein weiterer Neuzugang am Deadline Day präsentiert werden.

Nach Informationen von ‚Sky‘ arbeiten die Königsblauen mit Hochdruck an der Verpflichtung von Moussa N’Diaye. Gespräche mit dem RSC Anderlecht laufen dem Bericht zufolge seit Sonntagabend konkret. Der 23-jährige Senegalese ist jedoch nicht der einzige Kandidat für die Position links hinten. Sollten die Gespräche mit den Belgiern nicht von Erfolg gekrönt sein, könnte auch ein anderer Profi verpflichtet werden.

Am Morgen gab es bereits Gerüchte um Ondrej Zmrzly von Slavia Prag. Damit reagiert Schalke auf die Verletzung von Vitalie Becker. Der 20-jährige Stammspieler fällt aufgrund einer Blessur am Knie aus. Ein adäquater Ersatzmann fehlt den Gelsenkirchnern noch. Das soll sich im Verlauf des Tages ändern.