Kommentar 3
Rodríguez zum Schnäppchen-Preis zu haben

von Julian Jasch - Quelle: FT-Info
Ricardo Rodríguez mit dem Ball am Fuß @Maxppp

Betis Sevilla würde Ricardo Rodríguez (33) ein halbes Jahr vor Vertragsende gerne von der Gehaltsliste streichen. Wie FT aus Frankreich erfuhr, wurde der Linksverteidiger zahlreichen Ligue 1-Vereinen angeboten, darunter unter anderem dem OGC Nizza. Eine bis zwei Millionen Euro Ablöse reichen den Spaniern bereits aus, um einem Verkauf zuzustimmen.

Rodríguez war zwischen 2012 und 2017 in Deutschland für den VfL Wolfsburg aktiv. Es folgten Engagements beim AC Mailand, der PSV Eindhoven und dem FC Turin. Seit 2024 kommt er für die Andalusier zum Einsatz, in der laufenden Saison gehört der Schweizer (135 Länderspiele) aber nicht mehr zum Stammpersonal.

veröffentlicht am - Aktualisiert am
La Liga
Ligue 1
Betis
Nizza
Ricardo Rodríguez

