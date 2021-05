Olympia: Volland Kandidat für Kuntz-Team

Stefan Kuntz möchte offenbar Kevin Volland für sein Olympia-Team nominieren. Das erklärte der Trainer auf Instagram und öffnet dem Stürmer damit die Tür für ein Comeback im Dress der DFB-Elf. In der A-Nationalmannschaft hat Volland unter Joachim Löw kein gutes Standing und absolvierte sein letztes Länderspiel im Jahr 2016 gegen Italien (0:0).

Unter der Anzeige geht's weiter

Der Übungsleiter der U21-Nationalmannschaft war am Wochenende beim Spiel der AS Monaco gegen Olympique Lyon (2:3) vor Ort und bestätigte „ein gutes Gespräch“ mit Volland über eine mögliche Teilnahme am olympischen Fußballturnier. Bis zum 30. Juni muss der Kader feststehen. Das Turnier beginnt drei Wochen später.