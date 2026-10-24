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Serie A

Lange Doping-Sperre für Jorginho?

von Tobias Feldhoff - Quelle: Thiago Asmar
Jorginho im Zweikampf @Maxppp

Der ehemalige italienische Nationalspieler Jorginho (34) könnte ungewollt sein vorzeitiges Karriereende einläuten. Laut dem brasilianischen Journalisten Thiago Asmar droht dem Mittelfeldspieler eine Dopingsperre von sechs Monaten bis zu zwei Jahren.

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Der Hintergrund: Jorginho sei bei einer Kontrolle des CONMEBOL positiv auf verbotene Substanzen getestet worden. Die B-Probe am kommenden Dienstag soll endgültig Aufschluss geben. Gut denkbar, dass der Routinier im Fall eines weiteren positiven Befundes nie wieder ein Pflichtspiel für seinen aktuellen Arbeitgeber Flamengo bestreiten wird.

veröffentlicht am
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