Menü Suche
Kommentar
Offiziell 2. Bundesliga

Diop-Ersatz: Nürnberg holt Nzingoula

von Fabian Ley - Quelle: fcn.de
1 min.
Rabby Nzingoula für Racing im Einsatz @Maxppp

Der 1. FC Nürnberg bedient sich nach dem frühzeitigen Leihabbruch von Pape Demba Diop (22) erneut bei Racing Straßburg. Vom französischen Erstligisten kommt Mittelfeldspieler Rabby Nzingoula (20) zunächst leihweise an den Valznerweiher. Für den Anschluss besitzen die Mittelfranken dem Vernehmen nach eine Kaufoption in Höhe von vier Millionen Euro.

Unter der Anzeige geht's weiter
1. FC Nürnberg
Rabby #Nzingoula wechselt zum #FCN! ✍

Der 20-Jährige Mittelfeldspieler wechselt auf Leihbasis zum Club - herzlich willkommen in Nürnberg, Rabby! 🙌

Zur Meldung 👉

#fcn
Bei X ansehen

FCN-Sportvorstand Joti Chatzialexiou sagt über den Neuzugang: „Nach dem Abgang von Demba Diop haben wir uns darauf verständigt, dass wir im zentralen Mittelfeld noch einmal nachlegen möchten. Rabby Nzingoula kann nicht nur die Positionen im zentralen Mittelfeld besetzen, sondern ist auch für die rechte Seite eine Option. Deswegen freuen wir uns darüber, dass wir einen jungen und variablen Spieler dazubekommen.“

veröffentlicht am - Aktualisiert am
Alle Kommentare anzeigen
Unter der Anzeige geht's weiter

Weitere Infos

2. Bundesliga
Ligue 1
Nürnberg
Straßburg
Rabby Nzingoula

Weitere Infos

2. Bundesliga 2. Bundesliga
Ligue 1 Ligue 1
Nürnberg Logo 1. FC Nürnberg
Straßburg Logo Racing Straßburg
Rabby Nzingoula Rabby Nzingoula
Unter der Anzeige geht's weiter

Empfohlene Artikel

alles zeigen

Videos & Highlights

Meistgelesen

Erkunden

Teilen
Top-Kommentare
Spielstatistiken vergleichen
Teilen
In die Zwischenablage kopiert