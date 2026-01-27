Diop-Ersatz: Nürnberg holt Nzingoula

Der 1. FC Nürnberg bedient sich nach dem frühzeitigen Leihabbruch von Pape Demba Diop (22) erneut bei Racing Straßburg. Vom französischen Erstligisten kommt Mittelfeldspieler Rabby Nzingoula (20) zunächst leihweise an den Valznerweiher. Für den Anschluss besitzen die Mittelfranken dem Vernehmen nach eine Kaufoption in Höhe von vier Millionen Euro.

FCN-Sportvorstand Joti Chatzialexiou sagt über den Neuzugang: „Nach dem Abgang von Demba Diop haben wir uns darauf verständigt, dass wir im zentralen Mittelfeld noch einmal nachlegen möchten. Rabby Nzingoula kann nicht nur die Positionen im zentralen Mittelfeld besetzen, sondern ist auch für die rechte Seite eine Option. Deswegen freuen wir uns darüber, dass wir einen jungen und variablen Spieler dazubekommen.“