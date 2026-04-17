Barça: Neue Details zum Flick-Deal

Zur bevorstehenden Vertragsverlängerung von Barcelona-Trainer Hansi Flick sickern weitere Informationen durch. Laut der ‚Mundo Deportivo‘ soll der aktuell bis 2027 datierte Kontrakt um ein Jahr verlängert werden und zudem die Option auf eine weitere Saison bis Sommer 2029 beinhalten.

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Geknüpft sein soll dieser Vertragspassus an erfolgsabhängige Parameter wie die Meisterschaft in La Liga. Grundsätzlich sind sich beide Seiten einig. Flick, berichtet die ‚Mundo Deportivo‘, plane aber, bis Saisonende mit seiner Unterschrift zu warten, da er sich den neuen Vertrag verdienen wolle und der Verein restlos von ihm überzeugt sein soll.