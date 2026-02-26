FC Bayern: Klare Perspektive für Cardozo

Maycon Cardozo spielt in den Plänen des FC Bayern München eine wichtige Rolle. Wie die ‚Bild‘ berichtet, will der Rekordmeister dem 17-Jährigen eine klare Perspektive aufzeigen und ihn langfristig an den Verein binden. Der Brasilianer trainiert bereits seit einem halben Jahr regelmäßig bei den Profis mit und hat an der Säbener Straße einen guten Eindruck hinterlassen.

Der in Thailand aufgewachsene Cardozo wechselte 2024 als Probespieler einer internationalen Talentauswahl zu den Bayern. Im Februar 2025 erhielt der Rechtsfuß schließlich einen Vertrag für die U17 des Rekordmeisters. Zur aktuellen Saison rückte er dann in die U19 auf und überzeugt seither mit fünf Toren und fünf Vorlagen in 17 Pflichtspielen. Seine positive Entwicklung ist auch an der Führungsetage nicht vorbeigegangen. Die Klubbosse wollen verhindern, dass das nächste FCB-Juwel den Verein frühzeitig verlässt. Aktuell ist der Offensivmann noch bis 2027 an die Münchner gebunden.

Brasilianischer Dribbelkünstler

Der Flügelspieler überzeugt, wie für einen Brasilianer typisch, mit seiner Ballbehandlung und seinem Dribbling auf engstem Raum. Er sucht konsequent das Eins-gegen-Eins und kombiniert gerne mit seinen Mitspielern. Insbesondere im letzten Drittel wird Cardozo zum Unterschiedsspieler. Neben seiner unterhaltsamen Spielweise gelingt es dem Dribbelkünstler auch, den nötigen Output in Form von Torbeteiligungen zu liefern.