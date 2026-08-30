SV Werder: Der Stand bei Ndiaye & Ibrahimovic

Wechselt der beim FC Bayern nicht mehr gefragte Arijon Ibrahimovic (20) zum SV Werder Bremen? Dafür müssten die Grün-Weißen zunächst Platz im Kader schaffen, berichtet die ‚DeichStube‘. Es sieht aktuell aber nicht so aus, dass ein Offensivspieler bis zum Deadline Day noch den Abflug macht. Zudem signalisieren auch andere Vereine Interesse an dem flexiblen Offensivspieler.

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Deutlich wahrscheinlicher erscheint eine Werder-Zusammenarbeit mit Linksverteidiger Moussa Ndiaye (24). Laut dem vereinsnahen Portal „verlaufen die Gespräche mit dem RSC Anderlecht vielversprechend und zielführend“. Geplant sei eine Leihe des Ex-Schalkers, der den Bremern schon zugesagt hat.