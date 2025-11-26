Fürth verteilt nächsten Profivertrag

Einen Tag nach Außenverteidiger David Abrangao (19) erhält der nächste Youngster bei der SpVgg Greuther Fürth seinen ersten Profivertrag. Wie der Zweitligist mitteilt, hat Raul Marita (19) ein Arbeitspapier bis 2028 unterschrieben. Der Linksverteidiger trägt seit seinem fünften Lebensjahr das Kleeblatt-Trikot. Aktuell ist der rumänische U20-Nationalspieler vorrangig für die Zweitvertretung in der Regionalliga Bayern am Ball, seinen ersten fünfminütigen Profieinsatz sammelte er am 19. Oktober gegen die SV Elversberg (0:6).

Unter der Anzeige geht's weiter

„Mit Raul haben wir wieder ein Eigengewächs in unseren Reihen, dem wir die Profiperspektive zutrauen. Er arbeitet jeden Tag sehr hart, ist sehr bodenständig und wird natürlich auch weiterhin über Spielzeit in der U23 gefördert“, so Sportdirektor Stephan Fürstner. Trainer Thomas Kleine sagt: „Raul bringt sehr viel Tempo auf den Rasen und hat den Willen sich stetig zu verbessern. Er hat alleine in dieser Saison schon einige Entwicklungsschritte gemacht und jetzt ist es wichtig, dass er da dranbleibt und jedes Training und jede Einheit nutzt, um zu lernen. In engem Zusammenspiel mit der U23 werden wir weiterhin versuchen, ihn auf dem weiteren Weg optimal zu begleiten.“