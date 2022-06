Lacazette vor Lyon-Rückkehr

In Frankreich kommt es wohl in Kürze zu einer Wiedervereinigung zwischen Stürmer Alexandre Lacazette (31) und Olympique Lyon. Laut einem Bericht der ‚L'Équipe‘ ist ein Transfer des Mittelstürmers vom FC Arsenal so gut wie unter Dach und Fach. Sein Vertrag bei den Gunners läuft Ende Juni aus – Lacazette ist somit ablösefrei zu haben.

OL wird seinem ehemaligen Kapitän ein deutlich geringeres Gehalt auszahlen. Der Verein verpasste als Achtplatzierter der Ligue 1 das internationale Geschäft und kann deswegen das aktuelle Salär (rund zehn Millionen Euro) des Franzosen nicht stemmen. Lacazette soll diesen Konditionen bereits zugestimmt haben, heißt es weiter im Bericht.

Kontakt seit vergangenem Herbst

Bereits seit Herbst des vergangenen Jahres soll Kontakt zwischen dem Spieler und seinem Ex-Verein bestehen. Im Wintertransferfenster wagte Lyon einen Versuch, den Angreifer vorzeitig abzuwerben. Doch Arsenal war nicht bereit, seinen damaligen Stammspieler abzugeben.

Fünf Jahre ist es her, dass der französische Torjäger seinen Jugendklub für 53 Millionen Euro in Richtung Nordlondon verlassen hatte. Bei Arsenal konnte der 16-fache französische Nationalspieler jedoch nie vollends überzeugen. In insgesamt 206 Pflichtspielen für die Kanoniere gelangen dem Rechtsfuß 71 Treffer und 36 Vorlagen.