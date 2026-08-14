Bei Nathan Ngoumou könnte sich eine Lösung für die verzwickte Situation des Profis ergeben. Nach FT-Informationen interessiert sich der OGC Nizza für den 26-jährigen Flügelspieler von Borussia Mönchengladbach. Gespräche zwischen der Spielerseite und Nizza haben bereits stattgefunden.

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Womöglich kommt ein solcher Wechsel aber nur zustande, wenn sich die Fohlen und Ngoumou zuvor auf eine Vertragsauflösung einigen. Bis 2027 steht der Kameruner noch beim Bundesligisten unter Vertrag. In Gladbach würde man den Profi gerne von der Gehaltsliste streichen.