BVB: Der Stand bei Bellingham

Eine Entscheidung um die Zukunft von Mittelfeld-Ass Jude Bellingham wird wohl noch eine Weile auf sich warten lassen. ‚Sport1‘ zufolge ist nicht mit einer zeitnahen Klärung zu rechnen. Anders als von anderen Medien berichtet, seien im Trainingslager in Marbella keine Gespräche mit Bellinghams Eltern Denise und Mark geplant, die ihrem Filius beratend zur Seite stehen.

Dies erfuhr der Sportsender aus Bellinghams Umfeld. Somit bleiben die Dortmunder Verantwortlichen vorerst im Unklaren darüber, was ihr schon mit 19 Jahren bester Feldspieler im Anschluss an diese Saison vorhat – wobei nahezu alle Beobachter damit rechnen, dass Bellingham den nächsten Schritt machen möchte. Schließlich winkt ein Wechsel zu Real Madrid, Manchester City oder zum FC Liverpool.

Bloß keine Posse

In diesem Fall wird sich der BVB wohl nicht querstellen und versuchen, den Spielerwunsch zu erfüllen. Vorausgesetzt, ein Transfer findet zu den gewünschten Konditionen statt. Dem Vernehmen nach peilen die Schwarz-Gelben bei Bellingham einen Rekordverkauf an. Spekuliert wird über eine Ablöse im Bereich von 150 Millionen Euro.

Vorerst wird es in diesem Zusammenhang aber bei Spekulationen bleiben. Erst muss der englische Nationalspieler den Bossen seine Entscheidung mitteilen, dann können die üblichen Prozesse im Rahmen eines Transferpokers in Gang kommen. Klar ist: Auf eine Hängepartie wie im Fall Erling Haaland hat in Dortmund niemand Lust.