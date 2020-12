Juve-Boss: „Dybala der Kapitän der Zukunft“

Andrea Agnelli hat Offensivstar Paulo Dybala Honig ums Maul geschmiert. Hinsichtlich des Vertragspokers mit dem 27-jährigen Argentinier sagte der Präsident von Juventus Turin am Montag: „Er hat bereits ein Angebot zur Verlängerung erhalten. Wir warten ruhig auf seine Antwort. In unseren Köpfen ist Paulo der Kapitän der Zukunft.“ (zitiert via Romeo Agresti)

Dybalas Arbeitspapier bei der Alten Dame läuft 2022 aus. Zuletzt stockten die Verhandlungen – zum einen wegen der Coronakrise, zum anderen aber auch wegen einer anhaltenden Formdelle beim Linksfuß. Unter Andrea Pirlo ist Dybala aktuell nicht gesetzt. In zwölf Pflichtspielen der laufenden Saison gelang dem Zauberfuß erst ein Tor (null Assists).