Offizielle DFB-Startelf: Klopp sorgt für zwei Überraschungen

Nachdem Jürgen Klopp bei seinen ersten Länderspielen noch kräftig experimentiert hatte, soll sich jetzt ein Stamm einspielen. Im Tor erhält wie angekündigt Marc-André ter Stegen den Vorzug gegenüber Jonas Urbig. In der Abwehr gibt es zwei große Überraschungen: Malick Thiaw beginnt statt Nico Schlotterbeck, links erhält Maximilian Mittelstädt den Vorzug vor Nathaniel Brown.

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Spannend war auch die Frage nach der Mittelfeld-Besetzung. Klopp entscheidet sich für Joshua Kimmich, Aleksandar Pavlovic und Florian Wirtz. Im Angriff flankieren Brajan Gruda und Derry Scherhant den gesetzten Kai Havertz.

So startet das DFB-Team