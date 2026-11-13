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UEFA Nations League

Offizielle DFB-Startelf: Klopp sorgt für zwei Überraschungen

Am fünften Spieltag der Nations League ist Deutschland in Serbien (20:45 Uhr) zum Siegen verdammt. Jetzt ist klar, auf welche Startelf Jürgen Klopp setzt.

von Lukas Hörster
3 min.
Florian Wirtz & Jürgne Klopp herzen sich @Maxppp
Serbien Deutschland

Nachdem Jürgen Klopp bei seinen ersten Länderspielen noch kräftig experimentiert hatte, soll sich jetzt ein Stamm einspielen. Im Tor erhält wie angekündigt Marc-André ter Stegen den Vorzug gegenüber Jonas Urbig. In der Abwehr gibt es zwei große Überraschungen: Malick Thiaw beginnt statt Nico Schlotterbeck, links erhält Maximilian Mittelstädt den Vorzug vor Nathaniel Brown.

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Spannend war auch die Frage nach der Mittelfeld-Besetzung. Klopp entscheidet sich für Joshua Kimmich, Aleksandar Pavlovic und Florian Wirtz. Im Angriff flankieren Brajan Gruda und Derry Scherhant den gesetzten Kai Havertz.

So startet das DFB-Team

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veröffentlicht am - Aktualisiert am
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