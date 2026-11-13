UEFA Nations League
Offizielle DFB-Startelf: Klopp sorgt für zwei Überraschungen
Am fünften Spieltag der Nations League ist Deutschland in Serbien (20:45 Uhr) zum Siegen verdammt. Jetzt ist klar, auf welche Startelf Jürgen Klopp setzt.
3 min.
@Maxppp
Nachdem Jürgen Klopp bei seinen ersten Länderspielen noch kräftig experimentiert hatte, soll sich jetzt ein Stamm einspielen. Im Tor erhält wie angekündigt Marc-André ter Stegen den Vorzug gegenüber Jonas Urbig. In der Abwehr gibt es zwei große Überraschungen: Malick Thiaw beginnt statt Nico Schlotterbeck, links erhält Maximilian Mittelstädt den Vorzug vor Nathaniel Brown.
Unter der Anzeige geht's weiter
Spannend war auch die Frage nach der Mittelfeld-Besetzung. Klopp entscheidet sich für Joshua Kimmich, Aleksandar Pavlovic und Florian Wirtz. Im Angriff flankieren Brajan Gruda und Derry Scherhant den gesetzten Kai Havertz.
So startet das DFB-Team
Weitere Infos
Unter der Anzeige geht's weiter
Videos & Highlights
Meistgelesen
Erkunden