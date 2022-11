UEFA-Fünfjahreswertung: Bundesliga springt auf Platz zwei

Am Ende der Gruppenphase hat die Bundesliga im Fünfjahresranking der UEFA nochmal einen echten Zwischenspurt hingelegt. Nur der 1. FC Köln scheiterte in der Conference League, ansonsten spielen alle anderen deutschen Europacup-Teilnehmer auch im nächsten Jahr international. Dank der vielen Bonuspunkte für weitergekommene Mannschaften macht das deutsche Oberhaus einen satten Sprung auf 13.750 Punkte und Platz zwei in der Saisonwertung.

Unter der Anzeige geht's weiter

Vor der Bundesliga liegt jetzt nur noch die englische Premier League, die mit 16.571 Zählern einsam ihre Kreise zieht. Überholt wurde Spaniens La Liga (12.428), die viertplatzierte Serie A (11.928) weiter abgehängt. Hinter den großen Vier kommen gleich fünf Verbände auf eine zweistellige Punktausbeute.

Im Gesamtranking ändert sich auf den vorderen Plätzen durch die großen Abstände nicht viel. Auch hier dominiert die Premier League nach Belieben (103.141), die Spanier (88.855) wiederum zehren von ihrem großen Vorsprung auf die Bundesliga (79.106). Die viertplatzierte Serie A (71.497) ist ebenfalls schon ein gutes Stück weg, muss sich aber aufgrund der Abstände zu Frankreich (59.497) und den Niederlanden (56.700) keine Sorgen um den vierten Champions League-Startplatz machen.

UEFA-Fünfjahreswertung

(in Klammern das Streichergebnis)

1 England 103.141 (22.642)

2 Spanien 88.855 (19.571)

3 Deutschland 79.106 (15.214)

4 Italien 71.497 (12.642)

5 Frankreich 59.497 (10.583)

6 Niederlande 56.700 (8.600)

7 Portugal 53.716 (10.900)

8 Belgien 38.600 (7.800)

9 Schottland 36.400 (6.750)

10 Österreich 33.600 (6.200)

Saisonwertung 2022/23

1 England 16.571

2 Deutschland 13.750

3 Spanien 12.428

4 Italien 11.928

5 Frankreich 10.916

6 Türkei 10.800

7 Belgien 10.600

8 Niederlande 10.300

9 Portugal 10.000

10 Tschechien 6.750

Stand: 04. November 2022