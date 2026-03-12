Haaland-Beraterin äußert sich zu Barça-Gerüchten

Rafaela Pimenta, die Beraterin von Erling Haaland, hat die jüngsten Spekulationen um einen Wechsel zum FC Barcelona zurückgewiesen. In einem Interview mit ‚El Chringuito‘ stellte die 53-Jährige klar: „Wir haben großen Respekt und Bewunderung für Barcelona, aber es gab keinerlei Kontakt – weder mit Erling Haaland noch mit der Vereinsführung von Barcelona – hinsichtlich potenzieller Transfers.“

Haaland werde demnach die Citizens vorerst nicht verlassen: „Der Spieler hat seinen Vertrag vor einigen Monaten verlängert. Er ist sehr glücklich bei Manchester City, es läuft hervorragend für ihn, und wir haben wirklich nichts über einen Transfer zu besprechen, solange alles so gut bei Manchester City läuft“, fügte die Agentin noch hinzu. Der 25-Jährige führt auch in der laufenden Spielzeit mit 22 Treffern in 28 Partien die Torschützenliste der Premier League an. Trotz seines langfristigen Vertrags, der den Norweger bis 2034 an die Skyblues bindet, reißen die Gerüchte um einen Wechsel nach Spanien nicht ab. Sowohl der FC Barcelona als auch Real Madrid zeigten in der Vergangenheit mehrfach Interesse am Mittelstürmer.