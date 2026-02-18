Bayern-Talent Nasrawe mit plötzlicher WM-Chance

Jussef Nasrawe steht unmittelbar vor dem Verbandswechsel vom DFB zum Irak und soll für die anstehenden Qualifikationsspiele für die Weltmeisterschaft im Sommer nominiert werden. Das berichtet ‚Transfermarkt.de‘ unter Verweis auf eigene Informationen. Für das junge Talent des FC Bayern München, das zurzeit an den österreichischen Bundesligisten SV Ried verliehen ist, besteht somit die Chance auf eine WM-Teilnahme.

Der 18-jährige Offensivakteur, der sowohl im Zentrum als auch auf den Flügelpositionen einsetzbar ist, war erst im Winter aus München nach Österreich gewechselt. Dort soll er nun Erfahrungen und Spielpraxis im Herrenbereich sammeln. Am vergangenen Wochenende debütierte Nasrawe beim Liga-Duell gegen den LASK (1:1). Im Falle einer tatsächlichen Nominierung für die anstehenden Länderspiele gegen Bolivien und Suriname Ende März könnte sich der junge Linksfuß den nächsten Traum erfüllen.