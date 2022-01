Transfer-Rückpass: 18 Klubs, 18 News

FC Bayern

Tut sich bei den Münchnern noch etwas auf dem Wintertransfermarkt? Trainer Julian Nagelsmann gab auf der Pressekonferenz am heutigen Freitag zumindest zu, ein „Fan von Wintertransfers“ zu sein. Einen vielversprechenden Spieler für die Zukunft haben die Bayern bereits an Land gezogen: Hyun-ju Lee (16) wechselt auf Leihbasis von den Pohang Steelers nach München und soll zunächst für die Amateure auflaufen.

Servus, Hyunju! 👋



Der @FCBayern hat Hyunju #Lee für ein Jahr verpflichtet. Der südkoreanische Offensivspieler wechselt per Leihe von den FC Pohang Steelers nach München und wird Teil des #FCBAmateure-Kaders sein.



📰 Alle Informationen 👉 https://t.co/WgbtSgU5wD#MiaSanMia pic.twitter.com/s72nzeW6so — FC Bayern Campus (@fcbayerncampus) January 14, 2022

Borussia Dortmund

Auch Borussia Dortmund rüstet sich für eine erfolgreiche Zukunft. Der 16-jährige Filippo Calixte Mane wechselte am Montag von Sampdoria Genua zu den Schwarz-Gelben. Er ist zunächst für die U19 eingeplant.

TSG Hoffenheim

Frohe Kunde für die Fans der TSG: Georginio Rutter verlängert seinen Vertrag bis 2026. „Alles, was ich mir von diesem Wechsel erträumt habe, hat sich bislang erfüllt“, so der 19-Jährige, „ich wurde hier großartig aufgenommen, werde in jeder Hinsicht gefördert, fühle mich sehr gut aufgehoben und freue mich auf die gemeinsame Zukunft bei der TSG. Für junge Spieler wie mich ist Hoffenheim der perfekte Klub.“

#Georgi2026 😍



Georginio #Rutter verlängert seinen Vertrag bei der #TSG vorzeitig bis zum 30. Juni 2026! — TSG Hoffenheim (@tsghoffenheim) January 14, 2022

SC Freiburg

Mehrere Klubs zeigen Interesse an Nico Schlotterbeck. „Dass wir das ein oder andere Gespräch mit anderen Vereinen geführt haben, weil einige auch die Fühler ausstrecken, ist ganz klar“, bestätigt Sportvorstand Jochen Saier gegenüber ‚Sky‘. Gerüchteweise zeigen auch der FC Bayern und Newcastle United Interesse.

Bayer Leverkusen

Zwei Spieler könnten Bayer Leverkusen im Sommer verlassen. Nach übereinstimmenden Berichten aus Deutschland und Italien steht Nadiem Amiri vor dem Wechsel zum FC Genua. Lucas Alario wird sich laut dem brasilianischen ‚UOL Esporte‘ auf Leihbasis Palmeiras São Paulo anschließen.

1. FC Köln

Jorge Meré möchte den 1. FC Köln verlassen, wie Cheftrainer Steffen Baumgart auf der Spieltagspressekonferenz bestätigte: „Ich habe das Gefühl, dass er wechseln will. Wir haben alle halbe Jahre das gleiche Gesprächsthema. Er hat jetzt zum wiederholten Mal gesagt, dass er den Verein verlassen möchte.“

Union Berlin

Doppelabgang bei den Eisernen: Marvin Friedrich schließt sich Borussia Mönchengladbach an, Tymoteusz Puchacz geht auf Leihbasis ohne Kaufoption zum Süper Lig-Tabellenführer Trabzonspor.

Viel Erfolg bei @Trabzonspor, Tymek! Wir sehen uns im Sommer ✊#fcunion — 1. FC Union Berlin (@fcunion) January 10, 2022

Eintracht Frankfurt

Innenverteidiger Jérôme Onguéné hat sich für einen Wechsel zu Eintracht Frankfurt entschieden. Nach FT-Informationen sind sich beide Seiten über eine fünfjährige Zusammenarbeit einig. Nur die offizielle Verkündung lässt noch auf sich warten. Der Vertrag des Innenverteidigers bei RB Salzburg läuft im Sommer aus.

RB Leipzig

Leihspieler Ademola Lookman wird bei Leicester City bleiben – zumindest wenn es nach Trainer Brendan Rodgers geht (zitiert via ‚Leicester Mercury‘): „Er ist ein Spieler, mit dem ich gerne zusammenarbeite. Er verbessert und entwickelt sich ständig. Er hat alles, er ist schnell, er ist beidfüßig, er liest das Spiel gut, er ist ein großartiger Dribbler, er trifft, er macht Tore.“

FSV Mainz 05

Die 05er verstärken sich mit Linksverteidiger Anthony Caci. Der 24-Jährige kommt im Sommer ablösefrei von Racing Straßburg nach Rheinland-Pfalz und erhält einen Vierjahresvertrag.

Bienvenue à Mayence, Anthony! 🔴⚪



Anthony Caci wechselt im kommenden Sommer zum 1. FSV Mainz 05. Der 24-jährige Verteidiger erhält einen Vierjahresvertrag bis 2026. 🤝



Alle Infos: https://t.co/REB967MGLs#Mainz05 @thetiticaci19

📸: IMAGO / PanoramiC pic.twitter.com/WhcAJJKhY8 — 1. FSV Mainz 05 (@1FSVMainz05) January 10, 2022

VfL Bochum

Der Revierklub ist nach FT-Informationen an einer Rückkehr von Jan Gyamerah interessiert. Der Rechtsverteidiger spielte von 2011 bis 2019 an der Castroper Straße.

Borussia Mönchengladbach

Marvin Friedrich wechselt für kolportierte sechs Millionen Euro von Union Berlin in den Fohlenstall. Langfristig soll der 26-Jährige Matthias Ginter ersetzen, der spätestens im Sommer weg ist.

Hertha BSC

Deyovaisio Zeefuik wechselt von Hertha BSC zu den Blackburn Rovers in die zweite englische Liga. Das zunächst bis Saisonende angelegte Leihgeschäft kann von den Rovers per Kaufoption in eine Festanstellung umgewandelt werden.

Deyovaisio #Zeefuik zieht es leihweise auf die Insel. Ab sofort wird unsere Nummer 4️⃣2️⃣ für die @Rovers auflaufen. Nach der Saison besitzen die Briten eine Kaufoption. 🤝 Viel Spaß und Erfolg in England, Deyo! 💙https://t.co/8oQQ8tRynx 👈#GemeinsamHertha #HaHoHe pic.twitter.com/2IFmO6JYYR — Hertha BSC (@HerthaBSC) January 14, 2022

VfL Wolfsburg

Die Wölfe schlagen bei Lech Posen zu und verpflichten Jakub Kaminski für die stolze Ablöse von zehn Millionen Euro. Der 19-jährige Offensivmann unterschreibt bis 2027.

Cześć Jakub! 🤩👋



Jakub #Kaminski wechselt im Sommer zu unseren Wölfen und erhält einen Vertrag bis 2027. 🔥



➡️ https://t.co/39dRV7Cwmv#VfLWolfsburg pic.twitter.com/v4bw3LCwj0 — VfL Wolfsburg (@VfL_Wolfsburg) January 10, 2022

VfB Stuttgart

Doppel-Abgang beim VfB: Stürmer Hamadi Al Ghaddioui (32) wechselt ein halbes Jahr vor Vertragsende nach Zypern zum Pafos FC. Mittelfeldspieler Philipp Klement (29) wiederum zieht es in die zweite Liga zum SC Paderborn.

Hamadi #AlGhaddioui verlässt den VfB mit sofortiger Wirkung und schließt sich dem zypriotischen Erstligisten Pafos FC an.



Vielen Dank für Deinen Einsatz im Trikot mit dem Brustring, Hamadi! Wir wünschen Dir alles Gute für die Zukunft. #VfB |🗞️➡️ https://t.co/2bG7i7ZsI0 pic.twitter.com/yB7IXQWYmE — VfB Stuttgart (@VfB) January 14, 2022

FC Augsburg

FT kann einen Bericht der dänischen Zeitung ‚B.T.‘ bestätigen: Die Fuggerstädter bieten 3,5 Millionen Euro Ablöse für Mittelfeldspieler Jens Stage (25) vom FC Kopenhagen.

Arminia Bielefeld

Seit der Verpflichtung von Gonzalo Castro (34) verhält sich die Arminia ruhig auf dem Transfermarkt.

Greuther Fürth

Mit dem Schweden Andreas Linde (28) verpflichtet die Spielvereinigung einen neuen Keeper. Stürmer Cedric Itten (25) wiederum kehrt nach wenigen Monaten zu den Glasgow Rangers zurück.

Hej Andy! 🧤🇸🇪



Torwart Andreas Linde hat heute einen Vertrag bis 2024 beim #Kleeblatt unterschrieben. Välkommen! https://t.co/kzLQ3MRtWn — SPVGG GREUTHER FÜRTH (@kleeblattfuerth) January 10, 2022