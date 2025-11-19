Leipzig: Bittere Diagnose für Bitshiabu

RB Leipzig muss vorerst auf El Chadaille Bitshiabu (20) verzichten. Wie Leipzig offiziell mitteilt, wird der Innenverteidiger aufgrund einer Muskelverletzung im rechten Oberschenkel mehrere Wochen ausfallen. Dies ergaben genauere Untersuchungen, nachdem Bitshiabu aufgrund von Beschwerden seine Länderspielreise vorzeitig beenden musste.

Der französische U20-Nationalspieler war im Sommer 2023 für 15 Millionen Euro von Paris St. Germain nach Leipzig gewechselt. Seitdem absolvierte der Linksfuß 29 Partien im Dress der Sachsen.