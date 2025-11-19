Bundesliga
Leipzig: Bittere Diagnose für Bitshiabu
RB Leipzig muss vorerst auf El Chadaille Bitshiabu (20) verzichten. Wie Leipzig offiziell mitteilt, wird der Innenverteidiger aufgrund einer Muskelverletzung im rechten Oberschenkel mehrere Wochen ausfallen. Dies ergaben genauere Untersuchungen, nachdem Bitshiabu aufgrund von Beschwerden seine Länderspielreise vorzeitig beenden musste.
RB Leipzig @RBLeipzig – 14:05
+++ Personal-Update vor dem öffentlichen Training +++Bei X ansehen
Nachdem El Chadaille #Bitshiabu in der Länderspielpause mit Problemen im rechten Oberschenkel kürzertreten musste, hat eine eingehendere Untersuchung ergeben, dass er sich eine Muskelverletzung im rechten Oberschenkel zugezogen hat. Chad wird deshalb mehrere Wochen pausieren müssen. Wir wünschen ihm eine schnelle Genesung!
#Rômulo trainiert heute individuell aufgrund von Belastungssteuerung.
Der französische U20-Nationalspieler war im Sommer 2023 für 15 Millionen Euro von Paris St. Germain nach Leipzig gewechselt. Seitdem absolvierte der Linksfuß 29 Partien im Dress der Sachsen.
