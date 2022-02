„Messi floppt“: La Pulga fremdelt weiter bei PSG

Nach knapp vier Jahren und sieben Partien ohne Treffer gegen Real Madrid hätte Lionel Messi am gestrigen Dienstagabend im Champions League-Achtelfinale zum Helden avancieren und seine persönliche Torflaute gegen die Königlichen beenden können.

Stattdessen trat La Pulga in der 62. Spielminute zum Strafstoß an und scheiterte an Thibaut Courtois. Der Belgier hielt den schwach geschossenen Elfmeter vom argentinischen Weltstar ohne Probleme. Eine sinnbildliche Szene für Messis Form seit seinem Wechsel vom FC Barcelona zu Paris St. Germain.

In der Vergangenheit brach Messi einen Torrekord nach dem anderen und lieferte sich packende Duelle mit Cristiano Ronaldo. Inzwischen läuft die Tormaschine des 34-Jährigen nicht mehr wie geölt. In der Champions League steuerte Messi zwar fünf Treffer in sechs Spielen zum Erfolg der Pariser bei, doch seine Torausbeute in der Ligue 1 spricht Bände: Zwei Tore in 14 Begegnungen.

Messi nicht auf Toplevel

Offensichtlich ist Messi bei PSG noch nicht vollständig angekommen. Die Selbstsicherheit aus Zeiten beim FC Barcelona, mit der er Tore am Fließband erzielte, konnte der Tempodribbler beim französischen Edelklub noch nicht abrufen. Das bleibt auch den kritischen Stimmen der Medien nicht verborgen.

Die ‚Mundo Deportivo‘ findet, dass Messi nicht mehr derselbe ist: „Der Argentinier ist weit entfernt von dem, der für den FC Barcelona gespielt hat.“ Die ‚Sport‘ sieht die Leistung des siebenfachen Ballon d’Or-Gewinners nicht ganz so schlecht: „Messi war der Offensivmotor von PSG und servierte Mbappé gefährliche Bälle“, konstatiert aber auch: „Es fehlt ihm an Geschwindigkeit, aber er behält einen wunderbaren Touch.“

Der ‚Corriere dello Sport‘ in Italien schreibt provokant: „Messi floppt.“ Die ‚Tuttosport‘ weist darauf hin, dass diesmal ein anderer im Mittelpunkt stand: „Messi liegt falsch, Mbappé nicht.“ Von FT erhielt der Ballvirtuose die Note vier. Eine Bewertung, die wohl auch übergreifend für seine bisherige Zeit mit dem PSG-Wappen auf der Brust passend ist.