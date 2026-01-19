Medien: Krösche von van Gaal angetan

Bei der Suche nach einem Nachfolger für Dino Toppmöller bei Eintracht Frankfurt kristallisiert sich in Marco Rose aktuell ein klarer Favorit heraus. Ganz so leicht, wie bisher berichtet, wird eine Verpflichtung des Übungsleiters nach ‚Sky‘-Informationen aber nicht. Eigentlich hatte Rose geplant, künftig im Ausland zu trainieren, heißt es. Zudem steht der Coach noch bei RB Leipzig unter Vertrag und würde womöglich eine Ablöse kosten.

Neben den bereits in den Medien genannten Namen wartet der Pay-TV-Sender zudem mit einer spannenden Personalie auf. Das Trainerprofil von Louis van Gaal gefalle Sportvorstand Markus Krösche sehr gut, heißt es in der TV-Sendung ‚Transfer Update – die Show‘.

Dass der 74-jährige Tulpengeneral wirklich als neuer Chef bei der Eintracht anheuert, wird im selben Atemzug jedoch als unwahrscheinlich bezeichnet. Ganz abschreiben wollte man das Thema aber nicht. Auf eine Anfrage des TV-Senders per Mail reagierte van Gaal bis zur Ausstrahlung der Live-Show nicht.

Zahlreiche Optionen auf dem Markt

Wer das Zepter in der Mainmetropole übernimmt, wird sich voraussichtlich in den kommenden Tagen entscheiden. U21-Cheftrainer Dennis Schmitt und U19-Trainer Alexander Meier haben interimsweise übernommen.

Neben Rose wurden auch Edin Terzic, Roger Schmidt, Sandro Schwarz, Tobias Strobl und sogar Xabi Alonso als Optionen genannt. Vielleicht überrascht Krösche am Ende ja doch mit einem großen Namen, mit dem jetzt noch niemand rechnet.