Mané am Dienstag zum Medizincheck

Der bevorstehende Transfer von Sadio Mané zum FC Bayern könnte schon Mitte der kommenden Woche abgeschlossen werden. Wie Fabrizio Romano berichtet, wird der Stürmer vom FC Liverpool am Dienstag zum Medizincheck in München erwartet.

Im Anschluss an die obligatorischen Untersuchungen sollen dem Transfermarkt-Experten zufolge die letzten Papier unterzeichnet werden. Dem 30-Jährigen winkt ein lukrativer Dreijahresvertrag an der Säbener Straße. Laut ‚Sky‘ könnte dann am Mittwoch die Präsentation in der Allianz Arena erfolgen.