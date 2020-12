Tah: „Die Premier League reizt mich“

Jonathan Tah hat bestätigt, dass ein Wechsel in die Premier League für ihn eine denkbare Option ist. Gegenüber ‚Spox.com‘ sagt der 24-Jährige von Bayer Leverkusen: „Die Premier League reizt mich, das war schon immer so. Ich hatte stets das Gefühl, dass meine Spielweise gut nach England passen würde. Das Körperliche und das schnelle Umschalten im Kopf sind Eigenschaften, die mir liegen.“ Mit einem Wechsel nach England wurde der Abwehrspieler bereits im Sommer in Verbindung gebracht.

Bevor ein Wechsel für Tah infrage kommt, müssen aber einige Kriterien passen. So will er „überzeugt davon sein, dass mich ein Wechsel weiterbringt.“ Ebenso interessant ist für ihn, welche Philosophie sein potenzieller neuer Arbeitgeber verfolgt, genauso wie das Spielsystem und die Frage, was der Trainer „von seinen Spielern insbesondere auf meiner Position erwartet“. Zuletzt spielt auch die zu erwartende Konkurrenz auf seiner Position eine große Rolle. An die Werkself ist der Innenverteidiger noch bis 2023 gebunden.