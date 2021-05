Radonjic bekennt sich zur Hertha

Nemanja Radonjic (25) sieht seine Zukunft bei Hertha BSC. Im Interview mit der ‚Bild‘ betont der noch bis Ende Juni von Olympique Marseille ausgeliehene Offensivmann: „Jetzt möchte ich natürlich bei Hertha gerne auch in Zukunft spielen. Mit dem Saisonende ist mein Leih-Vertrag ausgelaufen. Hertha wird in der kommenden Saison um einen Startplatz in einem europäischen Wettbewerb kämpfen. Da bin ich sicher.“

Für zwölf Millionen Euro könnten die Berliner Radonjic fest von Olympique verpflichten, diese Summe ist aber selbst mit Blick auf dessen starke Leistungen in den vergangenen Wochen kaum realistisch. Bis 2023 ist der Serbe noch an OM gebunden.