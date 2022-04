City schlägt Real | Die Noten zum Torfestival

Im ausnahmsweise gefüllten Etihad Stadion ging es gleich von Beginn an zur Sache. Nach nicht ganz zwei Minuten führte Manchester City bereits durch ein Kopfballtor von Kevin De Bruyne, der von Riyad Mahrez per Flanke bedient wurde. Ein Nackenschlag für Carlo Ancelotti und Real Madrid.

Zeit zum Erholen bekam die Hintermannschaft der Königlichen nicht, denn Gabriel Jesus erhöhte schon in Minute elf nach Vorlage von De Bruyne auf 2:0. Auch in der Folge hielten die Citizens den Druck hoch und drängten die Madrilenen tief in die eigene Hälfte.

Große Konterchancen durch Mahrez (26.) und Phil Foden (29.) ließ City dann allerdings fahrlässig liegen. Ein Weitschuss von Oleksandr Zinchenko (31.) verfehlte ebenfalls nur knapp das Tor von Thibaut Courtois. Bestraft wurden die verpassten Möglichkeiten durch Karim Benzema (33.), der mit seinem ersten Abschluss auf 1:2 verkürzte.

Eröffnung mit Alutreffer

City legte zur zweiten Halbzeit erneut los wie die Feuerwehr. Ein haarsträubender Fehler von Eder Militão sorgte dafür, dass Mahrez alleine auf Courtois zulaufen (47.) konnte, sein Abschluss landete allerdings am Pfosten. Kurz darauf ließ sich Foden (53.) nach brillanter Vorarbeit von Fernandinho aber nicht nehmen, den Spielstand per Kopf auf 3:1 zu stellen.

Die Spieler von Real Madrid ließen die Köpfe jedoch nicht hängen. Im direkten Gegenzug stellte Vinícius Jr. mit einem tollen Solo (55.) den alten Abstand wieder her. Das Tempo der Partie blieb weiterhin hoch, war in der Folge aber nicht mehr völlig am Anschlag. Aymeric Laporte (67.) hatte nochmal eine richtig dicke Torchance, zielte nach Flanke von Zinchenko aber genau auf Courtois.

Das Torfestival nahm dank Bernardo Silva (74.) weiter seinen Lauf. Aus halblinker Position ließ der Portugiese Real-Keeper Courtois keine Chance. Kurze Zeit später nutzte Benzema die Chance, die Los Blancos per Elfmeter (82.) wieder zurück ins Spiel zu holen. Ein weiteres Tor wollte im Anschluss nicht mehr fallen.

Torfolge

1:0 De Bruyne (2.): Das hat nicht lange gedauert. Mahrez dribbelt von der linken Flanke ins Zentrum, De Bruyne läuft ein und erhält die Kugel mustergültig vom Algerier auf den Kopf geflankt. Aus kurzer Entfernung netzt der ehemalige Wolfsburger unhaltbar ein.

2:0 Jesus (11.): Militão verlässt seine Position und lässt sich aus dem Zentrum ziehen. Der Ball kommt auf der linken Seite zu De Bruyne, der Jesus im Strafraum anspielt. Der Brasilianer macht Alaba mit dem Rücken zum Tor sprichwörtlich auf dem Bierdeckel nass und netzt dann problemlos aus wenigen Metern ein.

2:1 Benzema (33.): City steht defensiv eigentlich gut gestaffelt. Eine Flanke von Mendy landet trotzdem bei Benzema. Der eiskalte Torjäger zeigt seine ganze Klasse und setzt sich gegen Zinchenko durch. Der Anschlusstreffer aus dem Nichts.

3:1 Foden (53.): Fernandinho erobert auf der rechten Außenbahn den Ball, startet durch und flankt präzise in die Mitte. Dort steht Foden quasi ungedeckt. Der eher kurzgewachsene Engländer kann ohne Bedrängnis zum 3:1 einnicken.

3:2 Vinícius Jr. (55.): Nun sieht Fernandinho gegen Vinícius Jr. kein Land. Der Flügelstürmer der Madrilenen zieht über links komplett durch, dringt in den Strafraum ein und schlenzt die Kugel ins Netz. Nichts zu halten für Landsmann Ederson.

4:2 Silva (74.): De Bruyne geht vor dem Strafraum zu Boden, der Pfiff bleibt allerdings aus. Silva schnappt sich den Ball, dringt in den Sechzehner ein und pfeffert das Leder trocken aus spitzem Winkel unter die Latte.

4:3 Benzema (Handelfmeter, 82.): Nach einer Flanke von Kroos gerät die Hand von Laporte an den Ball. Folgerichtig entscheidet der Schiedsrichter auf Elfmeter. Benzema mit dem Panenka. Unglaublich.

Die Noten

Manchester City

Eingewechselt:

36‘ Fernandinho (3) für Stones

83‘ Sterling (-) für Jesus

Real Madrid

Eingewechselt:

45‘ Nacho (4) für Alaba

70‘ Camavinga (3,5) für Rodrygo

79‘ Ceballos (-) für Modric

88‘ Asensio (-) für Vinícius Jr.