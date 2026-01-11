Menü Suche
Real Madrid verhandelt 100-Millionen-Deal

von Leon Morsbach - Quelle: as
Real Madrid winkt ein warmer Geldregen. Wie die ‚as‘ berichtet, stehen die Königlichen unmittelbar vor einer Vertragsverlängerung mit Emirates als Hauptsponsor der ersten Mannschaft. Geplant sei eine langfristige Zusammenarbeit, durch die Real mehr als 100 Millionen Euro für die Platzierung des Sponsors auf der Vorderseite der Trikots erhalten könnte.

Damit aber nicht genug. Laut dem Bericht wollen die Blancos insgesamt rund 300 Millionen Euro mittels Trikot-Sponsoring erzielen. Um dieses Ziel zu erreichen, wird mit Adidas über eine Verlängerung sowie Anpassung der aktuellen Konditionen verhandelt. HP soll zudem einige Millionen zusätzlich in die Kassen spülen, um die astronomischen Summen zu erreichen.

