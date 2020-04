Hunt spielt um neuen HSV-Vertrag

Aaron Hunt hat die Verlängerung seines auslaufenden Vertrags in den eigenen Händen. Wie die ‚Hamburger Morgenpost‘ berichtet, verlängert sich das Arbeitspapier des Routiniers automatisch, sollte er auf mindestens 20 Saisonspiele über 45 Minuten kommen. Derzeit stehen für den 33-Jährigen 12,5 Spiele zu Buche, Kurzeinsätze gelten als halber Einsatz.

Bei noch neun ausstehenden Zweitligaspieltagen müsste der verletzungsgeplagte Hunt also möglichst mindestens acht Partien von Beginn an absolvieren, um die Klausel zu aktivieren. Der HSV-Kapitän verpasste in dieser Spielzeit bereits aufgrund sechs unterschiedlicher Verletzungen zehn Partien der Rothosen. Trainer Dieter Hecking hält dennoch große Stücke auf den Spielmacher. Daher könnten sich die Hanseaten auch ungeachtet der Pflichtspiel-Klausel über einen neuen Vertrag unterhalten.