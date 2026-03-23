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FT-Kurve Bundesliga

El Mala-Stachel gegen Kwasniok | Erste Zweifel an Arteta

Said El Mala weint dem geschassten Lukas Kwasniok keine Träne nach. Unterdessen muss Mikel Arteta eine schmerzhafte Niederlage verdauen. Die FT-Presseschau zum Wochenstart.

von Julian Jasch
4 min.
Presseschau mit Kwasniok und El Mala @Maxppp

El Mala zufrieden?

Am gestrigen Sonntagabend verkündete der 1. FC Köln die Trennung von Cheftrainer Lukas Kwasniok. Wenige Minuten später postete Said El Mala (19) einen Beitrag auf seinem Instagram-Kanal, wo er unter anderem die Treffer gegen Borussia Mönchengladbach (3:3) bejubelt. ‚Sky‘ wertet den Post als „klare Botschaft“ nach dem Kwasniok-Rausschmiss.

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Die ‚Sport Bild‘ ergänzt, dass El Mala seine sozialen Netzwerke selbst betreut. Außerdem ist bekannt, dass der Kölner Shootingstar mit dem geschassten Chefcoach nicht unbedingt das beste Verhältnis pflegte. Deshalb sei der Zeitpunkt nicht überraschend, gleichwohl sich am Geißbockheim vielleicht lieber auf den Abstiegskampf konzentriert werden sollte.

Erster Titel futsch

Den ersten möglichen Titel der Saison hat der FC Arsenal bereits verspielt. Im Ligapokalfinale mussten sich die hoch gehandelten Gunners mit 0:2 gegen Ligarivale Manchester City geschlagen geben. Insbesondere die Art und Weise der Niederlage wirft Fragen auf, bringen es ‚The Athletic‘ und ‚Sky Sports‘ unisono auf den Punkt.

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Die Rede ist von einer miserablen Leistung, bei der viele Spieler hinter ihrem gewohnten Niveau zurückblieben. Darüber hinaus machen erste Zweifel an Chefcoach Mikel Arteta die Runde, der im Anschluss an die Partie zu verstehen gab: „Wir werden diese Enttäuschung in Motivation umwandeln, um die zwei außergewöhnlichsten Monate unserer Geschichte zu erleben.“

Drei Trophäen hat der spanische Übungsleiter fest im Visier: Die Meisterschaft, die Champions League sowie den FA Cup. Die kommenden Wochen werden zeigen, ob Arteta die lange Titel-Durststrecke endlich beenden kann oder dem englischen Schwergewicht im Saisonendspurt erneut die Puste ausgeht.

veröffentlicht am - Aktualisiert am
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